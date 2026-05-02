ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kadınların sosyal yaşama katılımını destekleyen ve dayanışmayı güçlendiren çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Dikmen Vadisi, ABB'ye bağlı kadın lokallerinin üyelerinin katılımıyla düzenlenen 'Sakura Şenliği'nde buluştu. Çiçek açan Sakura ağaçlarının arasında baharın gelişini karşılayan kadınlar; zumba, yoga, halay, spor gösterileri, drama oyunları, halk oyunları, koro ve sirtaki gösterileriyle dolu dolu bir gün yaşadı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte kadınlar hem sosyalleşti hem de dayanışma ruhunu güçlendirdi.