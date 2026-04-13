Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinde Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında anlamlı bir koşu etkinliği düzenlendi.

BALIKESİR (İGFA) - Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında Avlu Yaşam Merkezi'nde yoğun bir katılımla düzenlenen etkinlik; Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Kent Konseyi, Otizmli Bireyleri Destekleme Vakfı (OBİDEV), Otizmli Bireyleri Destekleme Spor Kulübü (OBİDER), Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Balıkesir İl Müdürlüğü, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirildi.

Programda otizmin bir eksiklik değil, farklı bir gelişim biçimi olduğu vurgulandı. Toplumunda farkındalık oluşturmayı hedefleyen etkinlikte otizmli bireyler aileleriyle birlikte unutulmaz bir gün geçirdi.

Koşunun yanı sıra müzik dinletileri, çeşitli gösteriler ve ikramlarla renklenen programa yediden yetmişe geniş bir katılım sağlandı. Dayanışmanın ve dostluğun ön plana çıktığı etkinlikte; Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, OBİDEV Başkanı Fatma Tabanlı, Aile ve Sosyal Hizmetler Balıkesir İl Müdürü Emine Böçkün ile Aile ve Sosyal Hizmetler Balıkesir İl Müdür Yardımcısı Emin Dedebaş, dereceye girenlere madalya ve kupalarını takdim etti.

TABANLI: 'OTİZM FARKINDALIĞI İÇİN ÇIKTIĞIMIZ YOLUN 10. YILINDAYIZ'

Otizm farkındalığı adına önemli bir etkinliğin hayata geçirildiğini söyleyen OBİDEV Başkanı Fatma Tabanlı, 'Bugün burada yalnızca bir parkuru tamamlamadık. Birlikte attığımız her adımla bu anlamlı koşunun ruhunu taşıyarak birbirimizi daha iyi anlamaya doğru önemli bir yol kat ettik. Bu yol bizim için ayrıca çok özel. Otizm farkındalığı için çıktığımız bu yolculuğun onuncu yılındayız. On yıldır aynı inançla, aynı kararlılıkla daha kapsayıcı, daha anlayışlı bir toplum için çalışıyoruz.' ifadelerini kullandı.

ÖZDEN: 'BU ZORLU YOLCULUKTA HER ZAMAN YANINIZDAYIZ'

Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, 'Biz Balıkesir Kent Konseyi olarak bu zorlu yolculuğu kolaylaştırmak için yürekten destek veriyoruz. Her zaman yanınızdayız. Burada olmaktan da çok büyük bir gurur duyuyoruz. Bazı yolculuklar çok zordur. Çok emek, zahmet ister. Yorulmadan, usanmadan, bıkmadan inanmışlık ister. OBİDEV bu inanmışlığı ilk günden itibaren daha da yücelterek, büyüterek bütün alanlara taşıyıp kolaylaştırıyor.' diyerek etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.