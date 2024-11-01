Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ), içme ve kullanma suyu hattında su kesintisi yapmadan vana ve branşman montajı gerçekleştirdi. Söz konusu çalışma BASKİ’nin su arızalarında kesintisiz hizmet sunma yönünde attığı yenilikçi adımı temsil ediyor.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir'de ilk kez uygulanan Hot-Tap yöntemi sayesinde, BASKİ içme suyu iletim ve dağıtım hatlarında bakım-onarım ve vana montajı gibi işlemleri, su kesintisine gerek kalmadan canlı hat üzerinde kaynak ve delme işlemleri yaparak tamamladı ve yeni bir branşman hattı açtı. Hot-Tap yöntemi sayesinde, özellikle nüfusun yoğun olduğu bölgelerde uzun süreli su kesintilerinin önüne geçilerek vatandaşlara kesintisiz ve güvenli içme suyu sağlandı.

Bin 200 mm çapındaki çelik boruya su akışını durdurmadan yapılan içme suyu hattı çalışması, Balıkesir’de başarılı bir şekilde uygulanarak bu çapta ilk olacak bir çözüm sunuldu.

Bu yenilikçi yöntem, BASKİ’nin Balıkesir’de içme suyu dağıtımında uzun süreli su kesintilerini ortadan kaldırma ve modern çözümler geliştirme konusundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

BASKİ’nin hayata geçirdiği bu modern uygulama, gelecekteki su altyapı çalışmalarına önemli bir örnek teşkil ederek Balıkesir’in su altyapısı ve hizmet kalitesini arttırmasını hedefliyor.