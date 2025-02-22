Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde de üreten kadınları desteklemeye devam ediyor. “Üreten Emekçi Kadın 2025” etkinliği kapsamında kadınlar, 8-9-10 Mart 2025 tarihlerinde Cumhuriyet Meydanı’nda açılacak stantlarda, ürettikleri yöresel ürünleri kazanca dönüştürecek.BALIKESİR (İGFA) - 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Kent Konseyi iş birliğinde Cumhuriyet Meydanı’nda üç gün süreyle kadın emeği stantları açılacak. Toplumsal yaşamda kadınları her fırsatta destekleyen ve kadın emeğinin değerini artırmak için önemli çalışmalara imza atan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir Kent Konseyi’nin tavsiye kararıyla kadın girişimcileri ve kadın kooperatiflerini desteklemek için “Üreten Emekçi Kadın 2025” projesini hayata geçiriyor. Üreten kadınlara kalıcı satış yeri inşa etmek için çalışmaları başlatan Başkan Akın, 8 Mart Emekçi Dünya Kadınlar Günü için de üç gün boyunca kadınların ürettikleri ürünleri kazanca dönüştürebilecekleri stantları ücretsiz olarak tahsis edecek.

KADIN GİRİŞİMCİLER CUMHURİYET MEYDANI’NDA BULUŞACAK

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Kent Konseyi iş birliğiyle kadın girişimcileri desteklemek amacıyla “Üreten Emekçi Kadın 2025” etkinliği düzenlenecek. Cumhuriyet Meydanı’nda 8-9-10 Mart 2025 tarihlerinde Balıkesir’in gıda, el sanatları ve yöresel ürünlerinin sergileneceği stantlarda kadınlar ürettiklerini kazanca dönüştürecekler. Kadınların, üretim süreçlerine katkı sağlayıp ev ekonomilerine de destek olmaya teşvik edecek olan proje, şehrin ekonomisine de katkı sunmayı hedefliyor.

SON BAŞVURU TARİHİ 26 ŞUBAT

Kadınların toplumsal yaşamda daha fazla yer edinebilmesi ve ekonomik özgürlüklerine kavuşabilmesi için sürdürülebilir projeleri hayata geçiren Başkan Ahmet Akın’ın liderliğinde Cumhuriyet Meydanı’nda kadın girişimciler için kurulacak olan stantlar ücretsiz olarak tahsis edilecek. Ücretsiz stantlarda yerini almak isteyen girişimci kadınlar https://basvur.balikesir.bel.tr/UEK2025 internet adresinden bilgi alarak başvurularını yapabilecekler. 26 Şubat 2025 saat 17.30’a kadar gerçekleşecek başvurular sonrasında ücretsiz stantlardan yararlanmak için başvuru yapan kadın girişimciler arasında kura ile stant ve yer sahipleri belirlenecek.