Bursa Yıldırım Belediyesi, önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.BURSA (İGFA) - Bursa Yıldırım Kaplıkaya Kadın Eğitim ve Girişimcilik Merkezi'nde düzenlenen programda, Psikolog Emine Öğüt ve Sosyolog-Aile Danışmanı Hüseyin Pehlivan, sosyal uyum becerilerinin toplumda etkili iletişimin temeli olduğunu vurguladı.

Uzmanlar, güçlü sosyal beceriler geliştirmek ve toplumsal uyumu sağlamak için bireylerin, özellikle aile içindeki dinamiklerin, toplumda daha sağlıklı ilişkiler kurmasına yardımcı olacağını belirtti.

Katılımcılar, program boyunca sosyal becerilerin geliştirilmesi üzerine çeşitli bilgiler edinerek uygulamalı öneriler aldı. Yıldırım Belediyesi, toplumsal gelişim için düzenlediği bu gibi eğitimlerle, bireylerin kendilerini ifade etme ve toplumsal ilişkilerini güçlendirme konusundaki farkındalığını artırmayı hedefliyor.