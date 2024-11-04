Balıkesir Ayvalık’ta uzun yıllardır çevre sağlığı sorunlarına yol açan foseptik kuyusu ve kanalizasyon problemlerine Balıkesir Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (BASKİ) kalıcı çözümler getirdi.BALIKESİR (İGFA) - Çevreye kötü koku ve sağlık riski yayan foseptik kuyusu BASKİ ekiplerinin çalışmaları sonucunda kanalizasyon hattına bağlanarak bölgedeki rahatsızlık sona erdirildi.

Yüzlerce şikayetin konusu olan bu kuyunun kapatılması, Ayvalık halkını yıllardır etkileyen bu sorunun ortadan kalkmasını sağladı.

Bu arada Ayvalık Yeni Mahalle’de bulunan Ali Çetinkaya İlkokulu bahçesindeki taşan kanalizasyon hattı da yine BASKİ’nin çalışmalarıyla deplase edilerek kalıcı çözüme kavuşturuldu.

Çocukların sağlığını tehdit eden bu altyapı sorununa yapılan müdahale, okul çevresinde temiz ve güvenli bir ortam sağlanırken, özellikle ilkokul öğrencilerinin sağlığını koruma amacıyla yapılan bu çalışma, Ayvalık sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

BASKİ yetkilileri, Ayvalık’ta çevre sağlığını olumsuz etkileyen altyapı sorunlarına çözüm getirmek için çalışmalarına devam edeceklerini belirterek, halkın yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan projelerin süreceğini ifade etti.