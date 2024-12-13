TBMM Genel Kurulunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2025 yılı bütçeleri kabul edildi.ANKARA (İGFA) - TBMM Genel Kurulu'nda bütçe üzerindeki konuşmaların ardından soru-cevap bölümüne geçildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuşmasının başında deprem bölgesinde yapılan çalışmalara değindi.

Bakan Kurum, "Şu an deprem bölgesinde 11 ilde 14 milyon vatandaşımızın etkilendiği bu depremde yeni yuvasında yaşayan 155 binden fazla ailemiz var. İnşallah yılbaşında, yani 20 gün sonra da bu sayıyı 202 bine çıkaracağız. Bu da yaklaşık 1 milyon depremzede kardeşimizin, ailemizin, evladımızın, çocuğumuzun, yeni yıla sıcak, sağlam, güvenli yuvalarında gireceği anlamına geliyor." dedi.

Bakanlık görevi boyunca yaşanılan her afette bölgeye gittiğini ve vatandaşların sorunlarını dinlediğini ve çözüm bulmaya gayret gösterdiğini anlatan Kurum, bölgede anahtarlarını alarak yeni konutlarında yaşayanların mutluluğuna işaret etti.

"İZMİR BİZİM KIYMETLİMİZDİR, İZMİR BİZİM GÜZEL İZMİR'İMİZDİR"

Deprem bölgesinde çalışan, emek veren işçi, mühendis ve mimarlara teşekkür eden Kurum, "Buradaki gayretlerimizi, projelerimizi, çalışmalarımızı bize soruyorsunuz biz anlatıyoruz. Madem tatmin olmuyorsunuz o zaman gidin oradaki vatandaşımıza sorun, belediye başkanlarımıza sorun. Emin olun ben sizden daha fazla onlarla görüşüyorum. Televizyona çıkıp anlatıyorlar, orada neler yaptığımızı nasıl mücadele ettiğimizi milletimizle paylaşıyorlar. Hepsiyle de uyum içinde çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

İzmir Körfezi'ne ilişkin Kurum, "Bizim İzmirli kardeşlerimize olan sevgimizi kimsenin sorgulamasına müsaade etmeyiz. İzmir Kurtuluş destanının yazıldığı şehirdir, şehitler yurdu, kahramanlar otağıdır. Bu yüzden İzmir bizim kıymetlimizdir, İzmir bizim güzel İzmir'imizdir." dedi. Bakan Kurum, İzmir'de yaşanan depremde de yaraların sarıldığını ve verdikleri sözlerin tutulduğunu anımsattı.