İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 3-10 Ekim tarihleri arasında 2 milyon 912 bin 29 aracın denetlendiğini, 549 bin 57 araca ve sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, polis ve jandarma trafik ekiplerinin 1 haftada 2 milyon 912 bin 29 aracı denetlediğini açıkladı.

Denetimlerde, hız ihlali yapan, emniyet kemerini takmayan, araç muayenesini yaptırmamış, sürücü belgesiz araç kullanan, mevzuata aykırı çakar lamba takan ve trafik sigortasını yaptırmayan toplam 549 bin 57 araç ve sürücüye işlem yapıldı.

Bakan Yerlikaya açıklamasında, 2024 yılının ilk 9 ayında meydana gelen trafik kazalarının yüzde 37'sinin hız kaynaklı olduğunu belirtirken, aşırı hız nedenli kazaların önüne geçilmesi için radar ekiplerin gece gündüz denetim yaptığını vurguladı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1845330183911260568