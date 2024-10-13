Bursa'da Osmangazi Belediyesi tarafından Hamitler Mahallesi’nde geçtiğimiz Mayıs ayında temelini atılan Ayça Azak Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kreşi ile Ayça Azak Çocuk Parkı düzenlenen törenle hizmete açıldı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde birçok noktaya kreş inşa etme hedefi ile yolan çıkan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın bu hedef doğrultusunda attığı ilk adım olan Ayça Azak Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kreşi, düzenlenen törenle kapılarını çocuklara açtı.

Çağdaş ve nitelikli bir eğitim alarak, geleceğe güven ve umutla bakan çocukların yetiştirileceği kreşin yanına Ayça Azak Çocuk Parkı’nı da inşa eden Osmangazi Belediyesi, iki eserin birden açılışını gerçekleştirerek, çocuklara çifte mutluluk yaşattı.

Mülkiyeti Osmangazi Belediyesi’ne ait arazi üzerine, hayırsever Metin Azak'ın desteğiyle hayata geçirilen kreşin inşaatı 4 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı.

Toplam 500 metrekare alan üzerine tek katlı olarak inşa edilen kreş, dört sınıftan oluşuyor. 80 çocuğa eğitim verebilecek kapasitede inşa edilen kreşin içerisinde müdür odası, öğretmenler odası, veli görüşme alanı, revir, kapalı etkinlik alanı ve veliler için bekleme alanı yer alıyor. Kreş bünyesinde, çocuklar için açık etkinlik ve oyun alanları ile hobi bahçesi de bulunuyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, açılış töreninde yaptığı konuşmada, 6 Nisan tarihinde mazbatayı almalarının hemen ardından, seçimde verdiğimiz sözleri bir bir yerine getirmek adına çalışmaya başladıklarını söyledi.

Parti olarak önem verdiklerin konuların başında kreşler, yurtlar ve sosyal belediyecilik anlamında yapılacak olan hizmetler yer aldığını ifade eden Başkan Aydın, "Biz de hizmetlerimize, kreşler inşa ederek başladık. Yollarımızın kesiştiği hayırsever iş insanımız Metin Azak, vefat eden kızı Ayça Azak adına bir kreş inşa etme hayali olduğunu söylediğinde, birlikte bu kreşin inşaatı için el ele verdik. Osmangazi’de Atatürkçü, çağdaş Cumhuriyetçi, vatanını, milletini seven çocuklar yetiştirmek için bu kreşimizin temelini attık. Biz seçimden önce de, seçimden sonra da işe nereden başlayacaksınız diye sorduklarında hep aynı cevabı verdik ve anlayışı değiştireceğiz dedik. Bizim mega projelerimiz veya büyük vaatlerimiz yok; ancak anlayışı değiştirmek konusunda vaatlerimiz var” diye konuştu.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, çocuklara çağdaş ve nitelikli bir eğitim imkanı sunacak olan kreşin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Ekim ayı sonunda kadar 10 açılış ve temel atma töreni daha düzenleyeceklerini söyledi.

Başkan Aydın konuşması sonrasında Azak ailesine ve Ayça Azak Gündüz Bakım Evi ve Kreşi Eğitim Danışmanı Derya Şirin’e teşekkür plaketi ve çiçek takdim etti.

CHP'li belediyelerin Ayça Azak Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kreş igibi sayısı 400'ün üzerinde eğitim yuvasını Anadolu'nun farklı coğrafyalarına kazandırdığına dikkati çeken CHP Yerel Yönetimlerden ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, belediyelerin güçlenerek hizmetlerine devam edeceğine inancının tam olduğunu söyledi.

1 Nisan’dan itibaren halkçı belediyecilik anlayışı ile halka dokunan projeleri hayata geçirdiklerini belirten CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk ise, az zamanda çok önemli ve anlamlı işler yapmak, iki mavi gözün ışığında yürüyen bizlerin en önemli önceliği olduğunu ifade ederek, Başkan Erkan Aydın'ı Bursa’nın kalbi Osmangazi’de anlamlı projelere imza attığı için tebrik etti.

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen kurdele kesimi ile birlikte Ayça Azak Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kreşi ile Ayça Azak Çocuk Parkı hizmete açıldı.