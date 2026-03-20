Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Düzköy'de düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya gelerek altyapıdan ulaşıma, doğal gazdan mahalle yollarına kadar birçok önemli yatırımın hayata geçirileceğini vurguladı.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ramazan ayı programları kapsamında Düzköy ilçesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. İlçede çeşitli temaslarda bulunan Başkan Genç'e Düzköy Belediye Başkanı Selim Çelenk ve AK Parti İlçe Başkanı Necati Zafer eşlik etti. Başkan Genç, özel gereksinimli bireyler ile gazi ve şehit ailelerini evlerinde ziyaret ederek hatırılarını sordu, talep ve önerilerini dinledi. Esnaf ziyaretleri de gerçekleştiren Başkan Genç, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında vatandaşlara bilgi verdi.

ÖNEMLİ YATIRIMLARI HAYATA GEÇİRİYORUZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun da katıldığı iftar programında konuşan Başkan Genç, 'Seçim döneminde de ifade ettiğimiz gibi Düzköy'e ne yapsak azdır ama ne yapsak yakışır. Bugün Haçka'da hemşehrilerimizle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çok şükür Ramazan ayını hep birlikte idrak ettik, bayrama kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Ülkemizin etrafında yaşanan tüm zorluklara rağmen Türkiye bugün istikrarlı ve güvenli bir ülke olarak dimdik ayakta duruyorsa, bunda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinin büyük payı vardır. Kendisine Düzköy'den selam ve şükranlarımızı gönderiyoruz. Ayrıca Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'nun destekleriyle ilçemizde önemli yatırımları hayata geçiriyoruz' dedi.

ALTYAPIDAN SPORA DÜZKÖY'DE GÜÇLÜ GELECEK

Başkan Genç, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Kanalizasyon çalışmalarımız bu yıl tamamlanıyor, doğal gaz projemiz yine Sayın Bakanımızın katkılarıyla bu yıl başlıyor ve 2026 yılında Düzköy doğalgaza kavuşmuş olacak. Bunun yanı sıra ilçemizin gururu olan judo takımımızın başarılarıyla da iftihar ediyoruz. Pırıl pırıl gençlerimiz ülkemizin geleceği adına bizlere umut veriyor. İnşallah önümüzdeki süreçte de Düzköy'e hizmet etmeye, hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştıracak projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle hem Ramazan Bayramınızı tebrik ediyor, hem de Cenab-ı Allah'tan bizleri nice güzel sofralarda buluşturmasını diliyorum.'

URALOĞLU'NDAN BİRLİK VE HİZMET VURGUSU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise, 'Sizlere Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını ve bayram tebriğini getirdim. Ramazan ayının sonuna geldik, inşallah bu mübarek ayın rahmetinden ve mağfiretinden nasiplenenlerden olmuşuzdur. Zorlu bir coğrafyada yaşıyoruz ancak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, sizlerin desteğiyle bir güven adası olarak dimdik ayakta durmaya devam ediyor. Bizim görevimiz sizlere hizmet etmektir. Bu kapsamda Akçaabat-Düzköy yolunda sona yaklaştık, mahalle ve köy yollarımızda da çalışmalarımızı yoğun şekilde sürdürüyoruz. Büyükşehir ve ilçe belediyelerimizle birlikte vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak hizmetleri yapmaya devam edeceğiz. Yarın bayram; bu güzel günü Düzköy'de sizlerle karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ancak şunu özellikle ifade etmek isterim ki yaptığımız tüm hizmetlerden daha kıymetli olan, birlik ve beraberliğimizdir' diye konuştu.