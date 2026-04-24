Malatya Büyükşehir Belediyesi, 2026 yılı ilaçlama sezonunu başlattı. Kent genelinde 13 ilçe ve 719 mahallede yürütülecek çalışmalar, modern yöntemler ve dron destekli sistemlerle gerçekleştirilecek.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumaya yönelik vektörle mücadele kapsamında 2026 yılı ilaçlama sezonunun startını verdi.

Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde düzenlenen programla başlayan çalışmalar, kent genelinde kapsamlı şekilde yürütülecek. Programda konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, haşere ve vektörlerle mücadelenin yılın 12 ayı kesintisiz sürdüğünü belirtti. Özellikle yaz aylarında artış gösteren sinek ve benzeri canlılara karşı kış döneminde larva mücadelesi yapıldığını ifade eden Er, bundan sonraki süreçte uçkunla mücadeleye ağırlık verileceğini söyledi.

Kent genelinde 61 kişilik uzman ekip ve 26 araçla sahada olacaklarını kaydeden Er, teknolojik imkanların da etkin şekilde kullanıldığını vurguladı. Dron destekli ilaçlama yöntemlerinin özellikle ulaşılması zor, bataklık ve ormanlık alanlarda devreye alındığını belirten Er, eski yöntemlere göre daha çevreci ve etkili bir sistem uyguladıklarını dile getirdi.

Vatandaşlara da çağrıda bulunan Er, su birikintileri ve çevre temizliği konusunda duyarlılık istedi. Şikâyet ve bildirimlerin çağrı merkezine iletilmesinin çalışmaları daha etkin hale getireceğini ifade etti.

Öte yandan çevre yatırımlarına da değinen Er, Kapıkaya'da yapılması planlanan çöp döküm sahasının ihalesinin tamamlandığını ve projenin kısa sürede hayata geçirileceğini açıkladı. Büyükşehir Belediyesi'nin hedefinin daha sağlıklı, çevreci ve yaşanabilir bir şehir oluşturmak olduğu vurgulandı.