Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ikinci çeyrek ekonomideki büyümeyi değerlendirdi. Bakan Şimşek, "Kırılganlıkları önemli ölçüde azalttığımız zorlu dönemi geride bıraktık" dedi.ANKARA (İGFA) - TÜİK'in bugün açıklanan ikinci çeyrek Dönemsel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya ilişkin verileri değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, büyümede dengelenmenin başladığını, cari açığın daraldığı, risk priminin azaldığı, dış kaynak girişlerinin ise arttığını kaydederek, "Rezervler iyileşti ve dezenflasyon sürecine girdik" yorumunu yaptı.

Bakan Şimşek, açıklanan ikinci çeyrek büyüme verilerine göre iç talebin büyümeye katkısı 1,2 puana gerilerken, net dış talebin pozitif katkısı 1,3 puan olduğunu belirterek, "İşsizlik oranının yüzde 8,8 ile yatay seyrettiği ikinci çeyrekte istihdam bir önceki çeyreğe göre 205 bin kişi arttı. Güçlenen makro finansal istikrarımızın ve daha destekleyici olması öngörülen küresel koşulların dezenflasyonun büyüme üzerindeki kısa vadeli etkilerini sınırlamasını bekliyoruz. İyileşen güven ve istikrar ortamını pekiştirecek Orta Vadeli Programımızı (2025-2027) yakın zamanda kamuoyu ile paylaşacağız. Kalıcı fiyat istikrarını sağlayarak sürdürülebilir büyümenin zeminini sağlamlaştıracak ve vatandaşlarımızın refahını artıracak politikaları kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.