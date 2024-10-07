Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dezenflasyon sürecinde KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştıracak çalışmaları sürdüreceklerini söyledi.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dezenflasyon sürecinden etkilenen bazı sektörlerin rekabet gücünü artıracak tedbirlere yönelik de çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "KOBİ'lerimize ve ihracatçılarımıza bu yıl uluslararası kuruluşlardan yaklaşık 2,3 milyar dolar uzun vadeli ve uygun koşullu kaynak sağladık" diyerek, dezenflasyon sürecinde firmaların finansmana erişimini kolaylaştıracak çalışmalarına devam ettiklerini vurguladı.

https://twitter.com/memetsimsek/status/1843191828134424787