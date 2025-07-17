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Bakanlıktan yapılan açıklamada, görüşmede Orgeneral Metin Gürak’ın da yer aldığı belirtildi.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara’ya resmi ziyarette bulunan Fransa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Thierry Burkhard ile görüştü. Görüşmede Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da hazır bulundu ANKARA (İGFA) - Millî Savunma Bakanlığı, Bakan Yaşar Güler’in, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak’ın resmi davetlisi olarak Ankara’ya gelen Fransa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Thierry Burkhard’ı kabul ettiğini duyurdu.

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