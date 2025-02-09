Yirmi yıl öncesine kadar Atatürk için ırkçı, tekçi, katliamcı diye bakan sosyalistler ve Komünistler artık Fidel Kastro gibi düşünmeye başladı.

Atatürk’e ve Atatürk devrimlerine inanan büyük bir kitle hala canlı ve inançlı olduğu söyleniyor.

Bu söylemi şekilsel olsa bile siyasi partilerde de görüyoruz.

Bu gün AKP’nin yönetim kadrolarının Atatürk’e ve Atatürk devrimlerine karşı olduğunu biliyoruz.

Zaten gizledikleri falan da yok.

Eskiden takkiye yaparlardı şimdi açıkça yapıyorlar.

Çünkü devleti ele geçirdiler.

Yalnız AKP’ ye oy veren seçmen kitlesinin %90’nının Atatürk’e karşı olmadığını söyleyebiliriz.

HDP’ nin bir kısmı ve dinci partiler hariç Atatürk devrimlerine karşı değil.

Buna sosyalistleri ve komünistleri de eklyebilirz.

Yirmi yıl öncesine kadar Atatürk için ırkçı, tekçi, katliamcı diye bakan sosyalistler ve Komünistler artık Fidel Kastro gibi düşünmeye başladı.

Gerçeğe bakacak olursak geldiğimiz noktada Atatürk devrimleri ve Atatürk’ün eserleri devleti ele geçiren dar bir kadro tarafından tek tek yok ediliyor.

Bu gün laiklikten söz etmemiz söz konusu bile değil.

Cumhuriyet ise islam Cumhuriyetine dönüşme yolunda hızla yol alıyor.

Atatürk’ün tarih kurumu, Türk diline yaptıkları bir bir yok edildi.

Kılık kıyafet kanunu, şapka devrimi ve bir çok yeni atılım yok edildi.

Devrimcilik ise unutuldu gericilik, geriye dönüş teşvik ediliyor.

Atatürk’ün tarif ettiği Milliyetçilik çoktan ayaklar altına alındı.

halkçılık tamamen vahşi kapitalizmin kural tanımaz aç gözlülüğüne kurban edildi ve ümmetçiliğe dönüldü.

Devletçilik çok az alanlarda kadı.

Devlet sadece sağlıkta, sosyal yardımlarda, eğitimde var gibi görünüyor.

Dış politikada ”Yurtta sulh cihanda sulh” anlayışı çoktan terkedildi.

Türk ordusu dünyanın çeşitli ülkelerinde emperyalizmin etki alanlarında görev yapıyor.

Artık emperyalistler kendi askerlerinin ölmesi yerine geri kalmış ülkelerin çocuklarını parayla kiralayıp ölüm alanlarında görev veriyor.

Eğitim kurumlarında Atatürk köşeleri kaldırıldı duvarlarda ve panolarda padişahların fotoğrafları var.

Bu durumda Atatürk’ün devrimlerinden, kurduğu Cumhuriyetten geriye sadece görselleri kaldı.

Çok açık söyleyeyim sadece ülkenin şehirlerinde heykelleri kaldı bir de Anıtkabir duruyor.

Bunların durması Atatürk devrimlerinin kurduğu laik Cumhuriyetin yaşadığı anlamına gelmiyor.

Hala ülkenin Atatürkçüleri, Kemalistleri tablonun bu kadar vahim bir noktaya geldiğinin ya farkında değil ya da büyük bir aymazlık içinde.

Ben de zaman zaman ”Cumhuriyet yaşayacaktır Atatürk devrimleri yok edilemez” diye içi boş cümleler kurabiliyorum.

Lütfen söyleyin Atatürk nerede yaşıyor?

Yaptıkları eserlerin, devrimlerin hangisi ayakta?

Ben mi çok karamsarım, ya da ben mi gerçekleri görmüyorum?

Lütfen beni aydınlatın.