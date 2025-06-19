ASKON Konya'da Uganda ile ekonomik iş birliği masaya yatırıldı.KONYA (İGFA) - Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Konya Şubesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen “Uganda İş Fırsatları” programında, Uganda Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Nelson Rukuuta Kasigaire ve ekonomi heyeti Konya iş dünyasıyla bir araya geldi. Etkinlikte iki ülke arasındaki yatırım olanakları ve iş birlikleri masaya yatırıldı.

ASKON Konya Şubesi, Konya iş dünyasını Afrika’nın yükselen pazarlarından biri olan Uganda ile buluşturdu. ASKON Konya Şube binasında düzenlenen “Uganda İş Fırsatları” başlıklı programa, Uganda’nın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Nelson Rukuuta Kasigaire ve beraberindeki ekonomi heyeti konuk oldu.

ASKON Konya Şube Başkanı Yusuf Çimen, açılışta yaptığı konuşmada, Afrika pazarının önemine dikkat çekerek, “Uganda, istikrarlı yapısı ve yatırım dostu politikalarıyla iş dünyamız için büyük fırsatlar sunuyor. Bu programla Konya’daki iş insanlarımızın farklı pazarlara açılmasını teşvik ediyoruz. Hedefimiz, somut iş birlikleriyle hem Uganda’ya hem Konya’ya kazandırmak” dedi.

Çimen; ASKON Konya Şubesi olarak, bu etkinliğin iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesine önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirtti. Gelecekte benzer organizasyonların düzenlenerek karşılıklı fayda sağlayacak iş birliklerinin artırılması hedefliyoruz” dedi.

Uganda’nın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Nelson Rukuuta Kasigaire ise Konya’daki ilgi ve misafirperverlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Türkiye ile Uganda arasında güçlü bir iş birliği potansiyeli var. Konya gibi üretim gücü yüksek şehirlerle bu potansiyelin daha da büyüyeceğine; başta tarım, sanayi ve altyapı olmak üzere çok çeşitli alanlarda iş birliği yapabileceğimize inanıyorum. Türk yatırımcıları ülkemizde görmekten mutluluk duyarız. Müsteşar Nelson Rukuuta Kasigaire ise, ülkesinin sahip olduğu zengin doğal kaynakları, genç nüfusu ve istikrarlı ekonomik büyüme potansiyelini Konyalı iş insanlarına aktardı. Tarım, madencilik, enerji, turizm ve altyapı gibi sektörlerdeki yatırım fırsatları hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulundu.

ASKON Konya Şube başkanı ve yönetimine de bu güzel etkinlikten dolayı teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Programda Uganda’yı tanıtan kapsamlı bir sunum gerçekleştiren Uganda Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Nelson Rukuuta Kasigaire ve Uganda Yatırım Ajansı Yöneticisi Rita N. Mugula’nın konuşmaları da simültane çeviriyle katılımcılara Türkçe olarak aktarıldı. Etkinlikte Uganda’nın yatırım ortamı, teşvikleri ve Türkiye ile geliştirmek istediği ekonomik iş birlikleri ayrıntılı şekilde ele alındı.

Programın ikinci bölümünde soru-cevap oturumu gerçekleştirildi. Katılımcı iş insanları, Uganda heyetine merak ettikleri soruları yöneltti. Vergi muafiyetlerinden lojistik altyapıya, ihracat potansiyelinden sektörel ihtiyaçlara kadar pek çok başlıkta bilgi alışverişi yapıldı.