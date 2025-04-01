ANKARA (İGFA) - Birleşmiş Milletler Uluslararası Gıda Örgütü (FAO), 2025 yılında 1,8 milyar insanın mutlak su kıtlığı çekeceğini açıkladı. Dünyayı etkisi altına alan iklim değişikliği ve küresel ısınmaya bağlı kuraklık, temiz içme suyuna erişimi her geçen gün daha da önemli hale getiriyor.

ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, gelecekte yaşanabilecek olası bir su krizine dikkati çekerek, tüm Ankaralıları suyun bilinçli tüketimi konusunda uyardı.

Temiz, sağlıklı ve kaliteli içme suyuna erişimin temel insan hakkı olduğunu vurgulayan Akçay, “Ancak su, ne yazık ki doğada sınırlı bir kaynak. Bu nedenle de geleceği düşünerek su kaynaklarımızı en etkili şekilde; akılcı kullanmamız gerek” dedi.

Ankara’da 2024 yılının 2. yarısından itibaren yağışların ciddi miktarda azaldığını ifade eden Akçay, “Kentimizde bu yıl da şu ana kadar kayda değer önemli bir yağış yok. Ankara’ya neredeyse 2 senedir hiç kar yağmıyor. Bu da doğal olarak su rezervlerimizi olumsuz etkiliyor” diye konuştu.