Türkiye lider sanayi kuruluşlarından ASAŞ, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan "Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024" araştırmasında 64’üncü sırada yer alarak başarısını bir kez daha tescilledi.



1990 yılından bu yana sürdürülebilir büyüme vizyonuyla faaliyet gösteren ASAŞ, 2024 yılında da güçlü üretim kapasitesi, yüksek katma değerli ürün portföyü ve ihracat odaklı stratejileriyle sanayi sektöründe başarılı bir performans sergiledi. Alüminyum profilden kompozit panellere, PVC sistemlerden panjur profillerine kadar geniş ürün yelpazesiyle hem yurtiçi hem yurtdışı pazarlarda önemli projelere imza atan ASAŞ, sektördeki lider konumunu pekiştirmeye devam ediyor.



3.000’den fazla çalışanı, geniş entegre üretim tesisleri ve gelişmiş AR-GE kabiliyetiyle ASAŞ, Türkiye sanayisine yön vermeye devam ederken, sürdürülebilirlik, kalite ve yenilikçilik odağında yürüttüğü çalışmalarla yalnızca Türkiye’de değil, küresel ölçekte de rekabet gücünü artırıyor.



İSO 500 listesinde 64’üncü sırada yer alan ASAŞ’ın başarısı; şirketin stratejik vizyonunun, teknolojiye ve insan kaynağına yaptığı yatırımların ve müşteri odaklı yaklaşımının somut bir sonucu olarak öne çıkıyor. Bu başarı aynı zamanda Türk sanayisinin dünya çapındaki rekabet gücünü artırmaya yönelik atılan kararlı adımların da önemli bir göstergesi niteliğinde.



ASAŞ, önümüzdeki dönemde de üretim gücünü artırmaya, ihracat pazarlarında büyümeye, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir üretim anlayışını daha da geliştirmeye odaklanıyor. Sanayide dijital dönüşüm, yeşil üretim, enerji verimliliği ve insan kaynağına yapılan yatırımlar, ASAŞ’ın gelecek vizyonunun temel taşlarını oluşturuyor.



ASAŞ Hakkında

1990 yılında kurulan ASAŞ, bugün Akyazı, Sakarya bölgesinde yer alan son teknoloji ile donatılmış 5 üretim tesisi ve 3.062 çalışanıyla Türkiye’nin en önemli sanayi kuruluşları arasında yer alıyor. Sektörün bakanlık onaylı ilk Ar-Ge merkezine de sahip olan ASAŞ, üretim alanındaki tecrübesini tasarım ve Ür-Ge çalışmalarıyla sürekli geliştirerek sektöre birçok sektör için yenilikçi ürünler sunuyor. ASAŞ, alüminyum profil, kompozit panel, alüminyum yassı mamul, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum bayrak ve aydınlatma direkleri, alüminyum kapı, pencere ve giydirme cephe sistemleri, panjur sistemleri, garaj kapıları ve motor kontrol sistemleri alanında zengin bir ürün yelpazesine sahip. Bugün 90’dan fazla ülkeye ihracat yapan ve kuruluşundan bu yana istikrarlı büyümesini sürdüren ASAŞ, Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024 sıralamasında 64’üncü sırada yer alıyor.

Editör: MURAT AYDIN