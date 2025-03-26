Artvin'de Vali Turan Ergün ve eşi Hülya Ergün’ün katılımıyla, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Eylem Planı Çalıştayı" gerçekleştirildi.Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin’de, "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Eylem Planı Çalıştayı" gerçekleştirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Seyfi Bozçelik, il protokolü ve paydaş kurumların da yer aldığı çalıştayda, aile yapısının güçlendirilmesine yönelik mevcut durum değerlendirildi ve kurumlar arası iş birliğine dayalı stratejik adımlar ele alındı.

Vali Turan Ergün, çalıştayda yaptığı konuşmada “Türk toplumu, kadim bir geleneğe sahip olarak tarih boyunca aileyi merkezine almış ve aile bağlarını güçlü tutmayı başarmıştır. Güçlü aile, güçlü toplum demektir. Bu anlayışla, toplumun temel taşı olan aileyi korumaya yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi.