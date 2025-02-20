Artvinli öğrenciler, İçişleri Bakanlığı'nca yürütülen Açık Kapı Projesi ile ilgili bilgilendirildi.Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin Valiliği Açık Kapı Birimince, Sosyal Bilimler Lisesi, Kazım Karabekir Anadolu Lisesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Artvin Çoruh Üniversitesi’nde etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte Açık Kapı Birimi personeli tarafından öğrencilere yönelik olarak okul girişinde kurulan stantlarda Açık Kapı Projesi'nin amacı, faydaları ve detayları anlatıldı.

Bilgilendirmenin ardından öğrencilere, projenin internet sitesi olan "www.acikkapi.gov.tr" ve "Açık Kapı Mobil Uygulaması" da gösterildi.

Açık Kapı Birimi hakkında kapsamlı bilgi verilen bilgilendirmelerde, bu birimin sağladığı avantajlar anlatıldı. Ayrıca stantlarda dağıtılan broşürlerle, öğrencilere başvuru süreçleri ve şikayetlerini iletme yöntemleri öğretildi.