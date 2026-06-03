Artvin'de öğrencilerin araştırma, sorgulama ve problem çözme becerilerini geliştirmeyi hedefleyen 'Harezmi Eğitim Modeli' yıl sonu sergisi, TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde gerçekleştirildi.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin İl Millî Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi koordinasyonunda yürütülen Harezmi Eğitim Modeli 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Yıl Sonu Sergisi, TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde gerçekleştirildi.



Artvin Valisi Turan Ergün, İl Millî Eğitim Müdürü Fahri Acar, protokol üyeleri, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı programda Harezmi Eğitim Modeli kapsamında yıl boyunca yürütülen çalışmalar tanıtıldı.

2025-2026 eğitim öğretim yılında 7 ilçeden 16 okulda oluşturulan 20 ekipte, 69 öğretmen ve 363 öğrenci aktif olarak çalışmalar gerçekleştirdi. Ayrıca 88 öğretmen Harezmi Öğretmen Eğitimi alırken, 5 öğretmen Eğitici Eğitimi programını tamamladı.

Sürdürülebilir yaşam, akran nezaketi, yapay zekâ, biyolojik çeşitlilik ve okul bahçelerinin geliştirilmesi gibi çeşitli temalarda hazırlanan projeler sergide ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Program, Vali Ergün ve protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen kurdele kesiminin ardından sergi alanının gezilmesiyle devam etti.

Katılımcılar, öğrenciler tarafından hazırlanan projeleri inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Öğrencilerin araştırma, sorgulama, iş birliği ve problem çözme becerilerini yansıtan projeler ziyaretçiler tarafından ilgiyle karşılandı.