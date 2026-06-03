Çayırova Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı ve özellikle gençlerin uğrak noktası olan kitap kahveler, sınava hazırlık noktasında da öğrencilere kaynak ve imkan noktasından büyük kolaylıklar sunuyor.

KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin ilçeye kazandırdığı kitap kahveler, YKS sınavına hazırlanan gençler için büyük bir rahatlık sunuyor.

Sınav sürecinde 7/24 açık olmasının yanında, öğrencilere konforlu bir ders çalışma ortamı sunan kitap kahveler, Çayırovalı gençlerin sınava hazırlık noktasında gözdesi olmuş durumda. Akse Mahallesi'nde bulunan Akse Kitap Kahve ve İlçe Halk Kütüphanesi ile Yenimahalle'de bulunan Prof. Dr. Necmettin Erbakan İlçe Halk Kütüphanesi, sınava hazırlanan öğrencilerin uğrak noktası olmuş konumda. Sınava kısa bir süre kala öğrenciler için 7 gün 24 saat esasıyla açık bulundurulan kitap kahvelerdeki uygulamadan da Çayırovalı gençler oldukça memnun.

'GEÇ SAATLERE KADAR ÇALIŞABİLİYORUM'

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Yusuf Ege Altınkaya, tıp fakültesi hedefinin olduğunu dile getirerek, 'Akse Kitap Kahve'de sabah 7'den akşam 9'a kadar ders çalışıyorum genel olarak. Kütüphanemizin 7/24 açık olması sayesinde sabah erkenden gelip, akşam geç saatlere kadar ders çalışabiliyorum. Disiplini oturtmak konusunda çok yardımcı oldu. Kafemizin olması da özellikle yararlı oluyor. Öğrenciler için fiyatlar çok uygun. Bu tesisi bize sunan Çayırova Belediye Başkanımız Bünyamin Çiftçi'ye çok teşekkür ediyorum' dedi.

BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR ŞANS

Yine sınava Akse Kitap Kahve'de hazırlanan Meryem Ergin, 'Yaklaşık 1 senedir buraya geliyorum. Evde ders çalışırken, dikkat dağıtıcı unsurlar çok fazla olduğu için kütüphaneye gelmeyi tercih ediyorum. Kafe kısmını çok fazla kullanıyorum, mola verdiğimde de dışarı çıkmak noktasında böyle bir alanı bulunması bizim için büyük şans' ifadelerini kullandı.

Galatasaray Üniversitesi'nde matematik bölümü hedefi olan Emirhan Alemin ise, 'Akse Kitap Kahve'yi yaklaşık 2 senedir aktif olarak kullanıyorum. Bir kütüphanede olması gereken birçok şeyden daha fazla şey var burada. Haftada 1 kere denemelere giriyoruz. Yiyecek ve içecek olarak birçok imkan bize sunuluyor. 7/24 kütüphaneyi kullanma imkanını rica ettik ve bizleri kırmadılar. Belediye Başkanımız Bünyamin Çiftçi'ye çok teşekkür ediyorum' açıklamalarında bulundu.