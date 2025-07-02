Artvin Ticaret Borsası Başkanı Osman Akyürek, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydın’ı ziyaret ederek, borsa-üniversite iş birliğinin kent ekonomisine katkısını vurguladı.Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek ve yönetim kurulu üyeleri, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydın’ı makamında ziyaret etti. Yönetim Kurulu Üyeleri Yener Balkaya, Hakan Ermiş, Uğur Turan ve Şenol Şahin Çelebi'nin de hazır bulunduğu ziyarette, borsa ile üniversite arasındaki iş birliğinin Artvin’in sosyal ve ekonomik gelişimine katkısı ele alındı.

Başkan Akyürek, Artvin Ticaret Borsası’nın şehrin üretim kapasitesini artırmak, ticareti geliştirmek ve ihracat potansiyelini yükseltmek amacıyla kurulduğunu belirterek, “Üniversitemizle her alanda iş birliğini önemsiyoruz. Artvin için yapılacak çalışmalarda borsamız her türlü desteği vermeye hazır” dedi.

36 yıl sonra kurulan borsanın iş insanlarına zaman ve maliyet avantajı sağlayacağını ifade eden Osman Akyürek, kentin ekonomik ve sosyal hayatına katkı sunma hedefiyle çalıştıklarını vurguladı.

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydın ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, borsanın kentin ekonomisine ve tanıtımına önemli katkılar sağlayacağını söyledi.