Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü ve Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan, Çanakkale Savaşları sırasında cephede görev yapan sağlık çalışanlarının fedakârlıklarını konu alarak, savaşın bilinmeyen yönlerine ışık tutan “Arıburnu’nda Bal Yapmak” adlı belgeselin ilk gösterimi, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümünde gerçekleştirildi.ANKARA (İGFA) - Rektörlük 100. Yıl Salonu’nda rektör, rektör yardımcıları, dekanlar, akademisyenler ve idari yöneticiler ile öğrencilerin katılımıyla düzenlenen anma programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda, sağlık çalışanlarının savaş alanındaki kritik rolüne dair önemli bilgilerin paylaşıldığı “Arıburnu’nda Bal Yapmak” adlı belgeselin gösterimi yapıldı. Yönetmenliğini Ankara Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğünden Mehmet Alp Güven ve Hakan Çevik’in üstlendiği belgeselin akademik danışmanlığını ise Doç. Dr. Sedef Bulut ve Doç. Dr. Barış Borlat yaptı. Belgesel, Çanakkale Valiliği, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının büyük destekleri ile hazırlandı.

Cephede askerlerin arkasındaki sağlık ordusunun verdiği büyükmücadeleye yer verilen belgeselde, Çanakkale Savaşları sırasında zor şartlar altında yaralıları tedavi eden, salgın hastalıklarla mücadele eden ve lojistik destek sağlayan sağlıkçıların savaşın kazanılmasındaki hayati rolüne dikkat çekiliyor.

Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen anma programında ilk gösterimi yapılan belgesel, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, belgesel gösteriminin ardından yaptığı “Çanakkale’nin Gerisinde Bir Çanakkale: Sağlık Çalışanları” başlıklı konuşmasında, bugün milletimizin bağımsızlık ve vatan sevgisi uğruna yazdığı en büyük kahramanlık destanlarından biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümünü idrak ettiklerini belirterek, “Çanakkale, sadece bir savaşın değil; fedakârlığın, azmin, birlik ve beraberliğin adı olmuştur” dedi.

Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü ve Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan “Arıburnu’nda Bal Yapmak” adlı belgeselin,sadece kazanılmış bir zaferi değil, aynı zamanda bu topraklara duyulan derin sevgiyi, verilen büyük mücadeleyi ve millet olma bilincinin ne denli güçlü olduğunu da bir kez daha hatırlattığını vurguladı.