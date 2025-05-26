2024–2025 döneminde enflasyon ve maliyetler artarken, araç kiralama fiyatlarındaki düşük artış dikkat çekiyor. Tüm maliyet kalemlerinde yüzde 50’ye varan artışlar yaşanırken, araç kiralama fiyatlarındaki artış yalnızca ortalama yüzde 20 seviyesinde kaldı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’de genel enflasyon yüzde 38’e yaklaşırken, araç sahipliği maliyetleri (sigorta, bakım, işçilik, finansman) yüzde 50 arttı. Ancak araç kiralama fiyatlarındaki artış yüzde 20’de kaldı. Bu durum, tüketiciler ve şirketler için kiralamayı cazip hale getirirken, sektör firmalarını kârlılık ve operasyonel sürdürülebilirlik baskısı altına soktu.

Sektör temsilcilerinden Selçuk Nazik, “Sigorta primleri yüzde 80, bakım maliyetleri yüzde 70, işçilik yüzde 50, taşıt kredisi faizleri yüzde 45 artarken, kiralama fiyatlarını yüzde 20’de tutmak sürdürülebilir değil” dedi.

Araç kiralamalardaki şaşırtan durağanlığı raporlaştıran LenaCars, sıfır araç fiyatları yüzde 30 artarken, ikinci el araç fiyatları reel olarak yüzde 20 düştüğünü, bunun da kiralamayı satın almaya göre daha ekonomik kıldığını söyledi.

Sektörün maliyet-fiyat dengesi kurması gerektiğini vurgulayan Nazik, “Gerçekçi fiyatlamalar kaçınılmaz. Bilanço dengesi güçlü firmalar ayakta kalırken, diğerleri elenebilir” uyarısında bulundu. Nazik, kısa vadede kiralamanın avantajlı olduğunu, ancak fiyat artışlarının olabileceğini kaydetti.

Bu arada raporda, altının yüzde 68, dövizin yüzde 26, mevduat faizlerinin yüzde 35 getiri sağladığı, ancak araç yatırımlarının bu getirileri karşılayamadığının altı çizildi.