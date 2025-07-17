Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayı kapsamında gelenekselleşen aşure ikramlarına devam ediyor. Antalya’nın 19 ilçesinde ikram edilen aşurelere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi her yıl düzenlediği ve geleneksel hale getirdiği aşure ikramını sürdürüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı aşevlerinde özenle hazırlanan aşureler merkezde ve ilçelerdeki vatandaşlara ulaştırılıyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği aşureyi tadan vatandaşlar ve yabancı ziyaretçiler, memnuniyetlerini dile getirerek Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiler.

AŞURELER BÜYÜKŞEHİRDEN

Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Funda Alpaslan Talay “Bu yıl da aşuremizin bereketi 19 ilçemize yayıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı aşevlerimizde özenle hazırladığımız aşureler, hemşerilerimiz tarafından büyük bir ilgiyle karşılanıyor. O gülen yüzleri görmek, bir lokma paylaşmanın nasıl büyük bir mutluluğa dönüştüğünü hissetmek bizim için her şeye değer. Bu güzel tabloyu mümkün kılan kıymetli aşevi emekçilerimize gönülden teşekkür ediyorum. Bir yandan binlerce vatandaşımıza sıcak yemek ulaştırırken, diğer yandan aşureyi çok seven hemşerilerimiz için binlerce porsiyon aşure hazırlıyoruz. Bu dayanışma ruhu, Antalya’nın en güzel yüzünü yansıtıyor.” dedi.

VATANDAŞLARDAN AŞUREYE YOĞUN İLGİ

Muratpaşa ilçesi Haşim İşcan Mahalle Muhtarı Halil Ay, “Antalya Büyükşehir Belediyemiz her yıl düzenlenen aşure etkinliğinde bu yıl da bizleri unutmadı. Herkes çok mutlu. Allah kabul etsin,” dedi. Vatandaş Mehmet Kıldıran ise, “Büyükşehir Belediyemiz aşure ikramını çok güzel düşünmüş. Bu güzel etkinlik için Büyükşehir Belediyesi’nin tüm personeline teşekkür ederim,” ifadelerini kullandı. Aşure dağıtımını mahalle muhtarından öğrendiğini belirten Fatma Altınova da, “Duyduk, geldik; hepimiz yiyoruz. Aşureler çok lezzetli olmuş. Yapan ve dağıtan tüm personelin ellerine sağlık. Çok teşekkür ediyoruz,” diyerek memnuniyetini dile getirdi.

İLÇELERDE DAĞITIM DEVAM EDİYOR

Muharrem ayı dolayısıyla Antalya’nın merkez ilçelerinde de vatandaşlara aşure dağıtıyor. Hazırlanan programa göre Akseki, Kemer, Aksu, Serik, Konyaaltı, Kumluca, Gündoğmuş, İbradı, Finike ve Elmalı ilçelerinde de vatandaşlara aşure ikram edildi. Bolluk ve bereketin simgesi olan aşure ikramı vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Merkez Aşevi tarafından özenle hazırlanan aşureler, geleneksel lezzetiyle beğeni topladı.