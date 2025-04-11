Antalya’da sanatseverler bu kez Galata’nın tarihi dokusuna ve siluetine doğru bir yolculuğa çıktı. Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi, Galata temalı eserlerle kapılarını “Galata Turu” sergisine açtı.ANTALYA (İGFA) - KoleksiyonerMurat Uçar’ın yıllar içinde titizlikle bir araya getirdiği eserlerden oluşan sergide, 70’e yakın seçkin eser sanatseverlerle buluştu.Serginin açılışında, Muratpaşa Belediye Başkanvekili Canan Keleş, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın eşi Ümran Uysal, koleksiyoner Murat Uçar ve eşi, sergi küratörü Şebnem Bahar, ressamlar ve çok sayıda sanatsever yer aldı.

Bahar, açılışta yaptığı konuşmadabir şehri şehir yapan en önemli unsurun kültür ve sanat etkinlikleri olduğunu belirterek, “Bu etkinlikler şehri dinamize eder. Muratpaşa Belediyesi de bu konuda son derece hassas” dedi. Başkanvekili Keleş ise, kente kültürel anlamda renk kattıkları ve zenginleştirdikleri için koleksiyoner Murat Uçar ve Bahar’a teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından sergi gezildi. Koleksiyonerliğin yalnızca eser biriktirmekten ibaret olmadığını, sanat aracılığıyla insanları, dönemleri ve fikirleri bir araya getiren bir yolculuk olduğunu hatırlatan sergi, 10 Mayıs’a kadar ziyarete açık olacak.