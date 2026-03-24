Antalya Muratpaşa Belediyesi Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü, evde bakım hizmetleri kapsamında 2025 yılında 2 bin 415 hastaya ulaştı

ANTALYA (İGFA) - Antalya Muratpaşa'da belediyenin iletişim ve yönetişim merkezi Turunç Masa'ya yapılan başvurular arasında en yoğun talep, evde bakım hizmetlerinden geliyor.

Bu kapsamda vatandaşlara muayene ve hemşirelik hizmetlerinin yanı sıra, yaşlı ve engelli bireyler için kişisel bakım desteği sağlanıyor. Saç-sakal tıraşından beden temizliğine kadar uzanan hizmetler, özellikle yatağa bağımlı bireylerin yaşam kalitesini artırıyor.

Hizmetler yalnızca evle sınırlı kalmıyor. Hasta nakil ambulansı ve engelsiz taksi uygulamalarıyla vatandaşların hastanelere güvenli ulaşımı sağlanıyor. Bu alanda 3 ambulans ve 2 engelsiz taksi aktif olarak görev yapıyor.

Sağlık ekipleri, Turunç Masa'ya gelen talepler doğrultusunda günlük ve haftalık planlamalar yaparak Muratpaşa'nın tüm mahallelerinde hizmet veriyor. Ekipler yalnızca evde bakım değil, hastaların hastaneye güvenli şekilde ulaştırılması ve tedavi sonrası evlerine bırakılması süreçlerinde de vatandaşların yanında oluyor.

Başkan Uysal, 'Turunç Masa'mıza ulaşan ve yasal şartları karşılayan herkese mutlaka ulaşıyoruz. Muratpaşa'da kimse yalnız değil. Biz her zaman vatandaşımızın yanındayız' ifadelerini kullandı.