Bunlar da ilginizi çekebilir

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.

Çarpma nedeniyle otomobil ve motosiklette hasar oluşurken, motosiklet sürücüsünün kafasında kaskı takılı olduğundan dolayı kazayı hafif yaralı şekilde atlattı.

Konya'da çöken binada zillere basıp tahliyeyi sağlamıştı... Başkan Altay o genci ağırladı

Konya'da çöken binada zillere basıp tahliyeyi sağlamıştı... Başkan Altay o genci ağırladı

Finike ilçesinden Elmalı istikametine ilerlemekte olan motosiklet sürücüsü yol üzerinde park halinde olan otomobile arkadan çarptı.

Antalya'nın Finike ilçesinde otomobil ve motosikletin karıştığı maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Mehmet ŞENTÜRK ANTALYA (İGFA) - Alınan bilgiye göre kaza, Antalya'nın Finike ilçesi Şehit Turgut Burkay Korkmaz Bulvarı (Elmalı Caddesi) üzerinde meydana geldi.