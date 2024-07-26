Galataport İstanbul’un Şehir Hatları iş birliği kapsamında düşük yakıt tüketimiyle yüksek hızda ulaşım olanağı sağlayan Deniz Dolmuş hizmetine yeni bir hat eklendi.İSTANBUL (İGFA) - Şehrin ana limanı konumundaki Galataport İstanbul, Boğaz keyfini beraberinde getiren ulaşım alternatifi Deniz Dolmuş’un güzergahına yeni bir hat ekledi.

Bebek-Arnavutköy-Ortaköy-Beşiktaş Şehir Hatları iskelelerinden Galataport İstanbul’a ulaşım sağlayan Deniz Dolmuş’un, Çengelköy-Beylerbeyi-Kuzguncuk-Üsküdar-Galataport İstanbul hattı da kullanıma açıldı.

28 kişilik kapasiteyle hizmet veren Deniz Dolmuş, haftanın yedi günü iki saatte bir Galataport İstanbul ve Şehir Hatları iskelelerinden hareket ederek günde toplam 24 sefer gerçekleştiriyor.

Galataport İstanbul’dan Bebek’e saat 23:00’e, Çengelköy’e ise 22:35’e kadar sefer faaliyeti devam eden Deniz Dolmuş seferlerinin ayrıntılı saat bilgileri, Galataport İstanbul’un internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.