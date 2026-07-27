Ankara Dikmen Vadisi'nde Avrupa markası ELIE SAAB ve Doğan Group tarafından yapılan 32 katlı 2 blok ultra lüks rezidans projesi yükseliyor.

ANKARA (İGFA) - Ankara'nın önde gelen konut üreticilerinden Doğan Group ile küresel lüksün öncü markası ELIE SAAB'ın iş birliğiyle hayata geçirilen 'Ankara Residences by ELIE SAAB', Başkent'te 32 katlı lüks konut yaşamına yeni bir standart kazandırmaya hazırlanıyor.

Dikmen Vadisi'nde yükselen proje; merkezi konumu, İtalyan tasarım anlayışı, geniş yaşam alanları ve beş yıldızlı otel konforundaki hizmetleriyle öne çıkıyor.

DİKMEN VADİSİ'YLE İÇ İÇE MERKEZİ KONUM

Proje; Panora AVM, Çankaya Köşkü, Atakule, TRT ve büyükelçiliklere yakınlığıyla dikkat çekiyor. Dikmen Vadisi 5. Etap'a sınır konumda bulunan Ankara Residences by ELIE SAAB, sakinlerine kent merkezinde doğayla bütünleşen bir yaşam sunmayı hedefliyor.

Dikmen Vadisi'ne doğrudan geçiş imkânı sağlayacak projede, Ankara ve vadi manzarasına sahip geniş kış bahçeli konutlar yer alıyor.

İTALYAN ZARAFETİ YAŞAM ALANLARINA TAŞINIYOR

Projenin ortak kullanım alanlarında ve konut içlerinde, İtalya'da üretilen ELIE SAAB Maison koleksiyonu kullanılacak. Projede tercih edilen malzemelerin İtalya'dan getirileceği belirtilirken, konut sahiplerine ELIE SAAB Maison tasarım ekibinden özel danışmanlık alma imkânı da sunulacak.

İKİ BLOKTA 198 KONUT

9 bin 136 metrekare arsa ve 70 bin metrekare inşaat alanı üzerinde yükselen proje, iki blokta toplam 198 konuttan oluşuyor.

Projede 126 metrekarelik 2+1, 175 ile 214 metrekare arasında değişen 4+1 ve 270 metrekare büyüklüğünde 5+1 konut seçenekleri bulunuyor. 2,80 metre tavan yüksekliğine sahip dairelerde geniş balkonlar, mutfak kileri, çamaşır odası, çalışma alanı ve odalara özel banyolar yer alıyor. Her konuta ayrıca 3 metrekarelik özel depo tahsis ediliyor.

BEŞ YILDIZLI OTEL KONFORU

Projede resepsiyon, vale, kuru temizleme, kafeterya ve misafir ağırlama merkezi gibi hizmetlerin yanı sıra açılır-kapanır yüzme havuzu, spa, fitness salonu, çocuk oyun alanları, seyir terasları ve peyzaj alanları bulunacak.

Akıllı ev sistemi, yerden ısıtma ve soğutma altyapısı, su arıtma sistemi ve ses yalıtımlı tesisat çözümleri de projenin konfor özellikleri arasında yer alıyor.

Kaba inşaatı yüzde 50 seviyesinde tamamlanan proje; C35 sınıfı beton, radye temel, fore kazık ve perdeli çekirdek sistem kullanılarak güncel deprem yönetmeliklerine uygun şekilde inşa ediliyor.

Satışların devam ettiği projede yüzde 40 peşinatla vadeli ödeme seçenekleri sunulurken, yaşamın Mart 2028'de başlaması planlanıyor.