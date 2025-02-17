Ankara'da Keçiören Belediyesi, birbirinden keyifli 3 farklı tiyatro oyununu hafta sonunda Keçiörenlilerle buluşturdu.ANKARA (İGFA) - Haftanın yorgunluğunu sanat ve kültür etkinlikleriyle atan Keçiörenliler tiyatrolara ev sahipliği yapan Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu’na akın etti.

Biri büyüklere ikisi çocuklara yönelik olan oyunlar sırasında izleyiciler zaman zaman oyunun içine dahil edilince eğlencenin dozu arttı. Horoz Kral ve Açıl Susam Açıl oyunlarında doyasıya eğlenen çocuklar oyun sonunda karakterlerin söylediği şarkılara eşlik edip dans ederek salondan ayrıldı.

Büyüklere yönelik hazırlanan Halk Ozanı Mahzuni Şerif’in hayatının konu edindiği Aşık Mahzuni Şerif oyunu ise seyircilere duygu dolu anlar yaşattı. Mahzuni’nin hayat hikâyesiyle geçmişe yolculuk yapan izleyiciler oyunda seslendirilen 25 türküye de hep bir ağızdan eşlik etti. Dakikalarca ayakta alkışlanan oyun izleyicilerden tam not aldı.

ETKİNLİKLERİMİZ DEVAM EDECEK

Tüm Keçiörenlileri tiyatro oyunlarına davet eden Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, "Tiyatro oyunlarıyla çocuklarımız eğlenip öğrenirken, büyüklerimiz de hayatın yoğunluğundan biraz olsun uzaklaşma fırsatı buluyor. Sanat ve kültürle iç içe bir Keçiören için bu tür etkinliklerimiz devam edecek. Önümüzdeki günlerde hız kesmeden devam edecek olan kültür ve sanat etkinliklerimizi ücretsiz olarak Keçiörenlilerle buluşturacağız" dedi.