İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19-23 Mart tarihleri arasında Anayasal hakkı istismar ederek kamu düzenini bozma girişiminden dolayı gözaltına alınan bin 133 şüpheliler arasında 12 farklı terör örgütüyle iltisaklı olan şahısların belirlendiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, gösterilerde 123 polisin yaralandığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve kent uzlaşısı soruşturmaları kapsamında gözaltına alınmalarla başlayan ve dün tutuklamalarla tavan yapan süreçteki halkın huzuru ve güvenliğini bozmaya yönelik provokatif eylemler, 123 polisin yaralanmasına yol açarken, bir kçok kamu malına da zarar verildi.

Anayasa'nın 34. maddesine atıfta bulunarak, herkesin önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahip olduğunu belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usullerin 2911 Sayılı Kanun'da yer aldığını belirtti.

Bazı çevreler; toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını istismar ederek, kamu düzenini bozma girişimlerinde bulunarak, sokak olaylarını körükleyerek polislere saldırılarılmasının kabul edilemez olduğunu belirten Bakan Yerlikaya, "Gösterilerde 123 polisimiz yaralanmıştır. Bu eylemlerde asit, taş, sopa, havai fişek, molotof, balta ve bıçak ele geçirilmiştir. Polisimize saldıran, kamu malına zarar veren, halkımızın güvenliğini tehdit edenler hakkında yasal işlemler devam etmektedir" dedi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1904117286409031840

19 - 23 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen yasa dışı eylemlerde bin 133 şüphelinin gözaltına alındığını vurgulayan Bakan Yerlikaya, yakalananlar arasında 12 farklı terör örgütüyle iltisaklı olan şahısların belirlendiğini, ayrıca gözaltına alınan şahısların, aralarında ‘Uyuşturucu’, Hırsızlık’, ‘Dolandırıcılık’, ‘Cinsel Taciz/İstismar’, ‘Kasten Yaralama’ gibi suçların da bulunduğu 17 farklı suçtan adli işlem gördükleri tespit edildiğini duyurdu.

"KİMSE GENÇLERİMİZİ SİYASİ EMELLERE KALKAN YAPMASIN"

"Gençlerimizi, halkımızı kimse kendi siyasi emellerine kalkan yapmaya kalkmasın" diye uyaran Bakan Yerlikaya, "Bunun vebalini sadece siyasi değil, HUKUKİ olarak da kimse ödeyemez" dedi. Huzur ve güvenliğin tesisi için her zaman olduğu gibi görevlerinin başında olduklarını belirten Bakan Yerlikaya, "Sokaklarımızın terörize edilmesine, milletimizin huzur ve güvenliğinin tehdit edilmesine kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir. Vatandaşlarımızı, bu tür provokasyonlara karşı dikkatli olmaya ve sağduyulu hareket etmeye davet ediyoruz" diyerek daha önceki çağrısını yineledi.