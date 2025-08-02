Denizli Büyükşehir Belediyesi, karpuz üreticilerinin elinde kalan tonlarca ürünü satın alarak hem üreticiye nefes aldırdı hem de ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına katkı sağladı.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, ekonomik zorluklar yaşayan karpuz üreticilerine destek olmak amacıyla anlamlı bir çalışmaya imza attı. Üreticilerin elinde kalan tonlarca karpuz, belediye tarafından satın alınarak hem üreticilerin yüzünü güldürdü hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldı. Üreticilerin ürünlerini satamaması nedeniyle yaşanan ekonomik kaybın önüne geçmek ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak için hayata geçirilen uygulama, vatandaşlardan da büyük takdir topladı.

"Çiftçimizin emeği yerde kalmayacak"

Konuya ilişkin açıklama yapan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, “Üreten her vatandaşımızın yanındayız. Çiftçimizin emeği yerde kalmasın diye el birliğiyle harekete geçtik. Hem üreticimiz kazandı hem de sofralar boş kalmadı,” dedi. Başkan Çavuşoğlu üretimin ve alın terinin öneminin altını çizerken konuşmasını şöyle noktaladı: “Denizli’mizde alın teri döken, üreten, toprağına sahip çıkan her bir çiftçimizin emeği bizim için değerlidir. Karpuz üreticilerimizin elinde kalan ürünlerin ziyan olmasına da gönlümüz razı gelmedi. Aldığımız ürünleri hem ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırdık hem de üreticimizin mağdur olmasının önüne geçtik.”

Denizli Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı ile vatandaşlara dokunmaya devam ediyor.