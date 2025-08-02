İzmit Belediyesi, üretim bahçelerinde yetiştirdiği doğal ürünleri Aşevi, Kent Lokantası ve Gülümse Kafeler aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ve vatandaşlara ulaştırıyor.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesinin üretim bahçelerinde yetiştirilen sebzeler, artık Aşevi mutfağında ihtiyaç sahipleri için pişiyor. Sekalılar Lokali’nde bulunan mutfağı ve Yahya Kaptan Gülümse Kafe’yi ziyaret eden İzmit Belediye Başkan Yardımcıları Erdem Arcan ve Celal Hülür, hem kamuoyunu bilgilendirdi hem de üretimden tüketime uzanan belediyecilik anlayışını vurguladı.

ÜRETEN BELEDİYE İZMİT BELEDİYESİ

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Erdem Arcan, üretken belediyeciliğin önemine dikkat çekerek, “İzmit Belediyesi olarak üretmeye ve çalışmaya devam ediyoruz. Tarımsal Kalkınma Projeleri kapsamında ekip biçtiğimiz arazilerde yetiştirdiğimiz ürünleri artık Aşevi’nde kullanıyoruz. Ürettiğimiz bu ürünler, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sofrasına sıcak yemek olarak ulaşıyor. Kent Lokantalarımız aracılığıyla günlük bin 500 kişiye yemek hizmeti sunuyoruz. Fazla kalan ürünleri ise Gülümse Kafelerde uygun fiyatla vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Tarladan gelen mis kokulu sebzeleri halkımızla buluşturmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

“ÜRETİM ÇEŞİTLİLİĞİNİ ARTTIRIYORUZ”

Başkan Yardımcısı Celal Hülür ise İzmit Belediyesi’nin kırsalda yürüttüğü üretim faaliyetlerini anlatarak, “Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüz öncülüğünde birçok bahçemizde sebze ve meyve üretimi sürdürüyoruz. Lavanta, ayçiçeği, bakliyat ve istiridye mantarı gibi farklı ürünlerle de üretim çeşitliliğimizi artırıyoruz. Fazla gelen ürünleri Gülümse Kafelerimizde uygun fiyatla vatandaşlarımıza sunuyoruz. Önümüzdeki dönemde seracılık faaliyetlerine de başlayacağız” ifadelerini kullandı.