Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)’nin Ramazan Bayramı’nda hangi partilerle bayramlaşacağı belli oldu. AKP içinden oluşturulan üç heyetin 7 parti ile bayramlaşma ziyareti yaparak görüşmesi planlandı.

AKP'nin Ramazan Bayramı’nın ikinci günü gerçekleştireceği programda; CHP, MHP, HÜDAPAR, Yeniden Refah, BBP, DP ve İyi Parti ile bayramlaşma yer alırken, Meclis'te Gurubu bulunan DEM Parti 'nin yer almaması dikkat çekti.

Kabul heyetinde, AKP Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Belgin Uygur, MKYK Üyesi Kasım Bostan, Kadın Kolları MYK Üyesi Ayten Aydın, Gençlik Kolları MYK Üyesi Taha Kara yer alacak. Ziyaret heyetlerine ise MKYK üyesi Hasan Sert ile Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız başkanlık edecek. Kabul ve ziyaret aynı saatlerde gerçekleştirilecek. Kabul heyetinde dört kişi ziyaret heyetlerinde ise üçer parti üyesi olacak.

ERDOĞAN'IN BAYRAMI MARMARİS'TE GEÇİRMESİ BEKLENİYOR

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayramı ailesiyle birlikte geçirecek. 10 ay içinde üç seçim atlatan Erdoğan’ın daha önceki bayramlarda olduğu gibi bu bayramı da Marmaris’te geçirmesi beklenirken, Erdoğan’ın bayram namazını ise yine Okluk Millet Camii’nde kılması tahmin ediliyor