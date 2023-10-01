Türkiye tartışmalı geçen Genel Seçimin ardından 2024 Yerel seçimlerine hazırlanıyor. Yerel seçimlerde de ittifak tartışmaları devam ederken, seçim tarihi Resmi Gazete'de yayınlanarak günü resmen açıklanmış oldu.

Yerel seçim tarihi Yüksek Seçim Kurulu Kararı ile Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye'de 5 yılda bir yapılan yerel seçimler 31 Mart 2019 yılında yapılmıştı.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Yerel seçimlerin yapılacağı tarih belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu kararına göre yerel seçimler 31 Mart 2024'te yapılacak.

Yüksek Seçim Kurulu kararına göre; mahalli ve idareler seçimi 31 Mart 2024’te yapılacak.

Seçmen kütüğü güncellemeleri ise 1 Ekim 2023’ten YSK tarafından belirlenecek olan seçim takvimi başlangıç tarihine kadar yapılabilecek.

Türkiye'de 5 yılda bir yapılan yerel seçimler 31 Mart 2019 yılında yapılmıştı.