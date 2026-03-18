MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Afganistan'daki yetim çocuklara gönderdiği bayram yardımları, Andhoy'daki Türkmen öğrenci yurdunda büyük sevinçle karşılandı. Çocuklar, çektikleri video ile Bahçeli'ye teşekkür etti.

ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ramazan Bayramı öncesinde Afganistan'daki yetim çocuklara gönderdiği yardımlar, anlamlı bir teşekkürle karşılık buldu.

Afganistan'ın Andhoy kentinde bulunan Türkmen Evi Talebe Yurdu'nda eğitim gören yetim çocuklara ulaştırılan temel ihtiyaç malzemeleri ve kıyafetler, bayram öncesinde çocukların yüzünü güldürdü.

Yurtta kalan çocuklar, yapılan yardımlar dolayısıyla duydukları memnuniyeti dile getirmek amacıyla bir video çekerek Bahçeli'ye teşekkür etti. Görüntülerde çocukların, gönderilen destekler için minnettarlıklarını ifade ettikleri görüldü.

MHP tarafından yapılan paylaşımda, bayram öncesinde gerçekleştirilen bu yardımın, ihtiyaç sahibi çocuklara destek olmayı amaçladığı vurgulandı.

