Bulgaristan'da 19 Nisan'daki erken seçimler öncesi yapılan mevzuat değişikliği, Türkiye'de oy kullanacak çifte vatandaşları doğrudan etkileyecek. Sandık sayısında ciddi düşüş beklenirken, başvuru için son tarih 24 Mart.

BURSA (İGFA)- Bulgaristan'da 19 Nisan 2026'da yapılacak erken genel seçimler öncesinde hazırlık süreci başladı. Seçimlere ilişkin yapılan yeni düzenlemeler, özellikle Türkiye'de yaşayan ve oy kullanma hakkı bulunan çifte vatandaşlar açısından önemli değişiklikler içeriyor.

Bulgaristan Parlamentosu'nun Şubat 2026'da kabul ettiği düzenleme kapsamında, Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerde diplomatik temsilcilikler dışındaki sandık sayısı 20 ile sınırlandırıldı. Bu karar doğrultusunda Türkiye'de önceki seçimlerde 168'e kadar çıkan sandık sayısının, yeni dönemde temsilciliklerle birlikte yaklaşık 24 ila 32 seviyesine düşmesi bekleniyor.

Sandık sayısındaki azalma nedeniyle oluşabilecek yoğunluğun yönetilmesi için seçmen kayıt süreci büyük önem taşıyor.

Yurt dışında oy kullanmak isteyen vatandaşların, başvurularını Bulgaristan Merkez Seçim Komisyonu'nun resmi internet sitesi üzerinden en geç 24 Mart'a kadar tamamlaması gerekiyor.

Öte yandan Türkiye'nin, seçim sürecinin düzenli ve güvenli şekilde yürütülmesi için teknik ve idari eş güdüm çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Yetkililer, demokratik katılımın önemine dikkat çekerek, vatandaşların resmi duyuruları yakından takip etmesi çağrısında bulundu.

