İZMİR (İGFA) - İzmir Efes Selçuk'ta 30 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi'nde gerçekleşen etkinliklerde; müzik, resim ve yaratıcı drama atölyelerinin yanı sıra çocuklar için düşünsel gelişimi destekleyen çalışmalar da yer aldı. P4C Eğitmeni Neslihan Çetin'in yürüttüğü 'Küçük Zihinler Büyük Sorular' atölyesinde çocuklar; düşünme, bilgi ve sorgulama üzerine fikirlerini paylaşarak kendilerini ifade etme fırsatı buldu.

Etkinlikler kapsamında düzenlenen geri dönüşüm sanat atölyesinde ise Geri Dönüşüm Sanatçısı Okay Çankaya eşliğinde çocuklar, atık malzemelerden çeşitli objeler üreterek hem çevre bilinci kazandı hem de yaratıcılıklarını geliştirdi.

KİTAP KURTLARI ÖDÜLLENDİRİLDİ

4 bin 739 kayıtlı üyesi ve yaklaşık 27 bin kitabı bulunan kütüphanede, hafta kapsamında en çok kitap okuyan çocuklar ve yetişkinler de ödüllendirildi.

Çocuk kategorisinde Leyla Ada Tekin birinci, Defne Deniz Yılmaz ikinci, Murathan Karakoyunlu üçüncü olurken; yetişkin kategorisinde Ayşe Dinler birinci, Ferizan Fişek ikinci, İbrahim Ay üçüncü oldu. Ödüller, Belediye Başkan Yardımcısı Bilgi Keskin tarafından verildi. Ayrıca Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi kütüphanesine en çok kitap bağışlayan İlknur Gökçe de ödüllendirildi.

Efes Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı Bilgi Keskin, kütüphanenin sadece okuma alanı olarak kullanılmadığını, aynı zamanda sosyal ve kültürel bir merkez olduğuna dikkat çekerek, 'Her yaştan vatandaşımızın kitapla buluşması bizim için büyük önem taşıyor. Efes Selçuk'ta okuma kültürü her geçen gün daha da güçleniyor' dedi.

YAZARLAR OKURLARLA BULUŞTU

Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında yazarlar da okurlarla bir araya geldi. Yayıncılık Atölyesi Eğitmeni Zühtü Yavuz Ünsal, 'Kağıttan Bilgiye Yolculuk' etkinliğinde bir kitabın yazımından okura ulaşmasına kadar geçen süreci anlattı.

Edebiyat Öğretmeni Ayşe Yazar moderatörlüğünde düzenlenen etkinlikte ise yazar Kemal Yalçın, 'Emanet Çeyiz' adlı romanı üzerinden mübadeleye dair anılarını ve yaşanan anekdotları katılımcılarla paylaştı.

Çocuk edebiyatının sevilen isimlerinden Koray Avcı Çakman da öğrencilerle buluşarak yazarlık sürecini anlattı, soruları yanıtladı ve etkinlik sonunda kitaplarını imzaladı. Efes Selçuk'ta Kütüphane Haftası etkinlikleri, kitap ve kültürün birleştirici gücüyle kente değer katmayı sürdürüyor.