Kayseri Melikgazi Belediyesi hizmet içi eğitim kalitesini artırmak ve personelin gelişimini desteklemek amacıyla 'Kurumsal Aidiyet Eğitimi' verildi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Melikgazi Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından hizmet içi eğitim kapsamında düzenlenen eğitim, Kayseri Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Derya Kaman tarafından verildi.

Melikgazililere daha etkin hizmet sağlamak amacıyla, belediye personeline verilen eğitimlerin önemine değinen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, ' Çalışma arkadaşlarımız, belediyemizi vatandaşlarımıza temsil eden gülen yüzlerimiz. Vatandaşlarımızın istek ve önerilerine çözüm bulunması, kaliteli hizmet sağlanması, memnuniyet oranının yüksek olması, güler yüzlü ve eğitimli personellerimizle mümkün.

Bu kapsamda çalışanlarımızın belediyemizin vizyonuyla ve değerleriyle bütünleşmesini sağlayan, motivasyonlarını artıran eğitimlere katılmaları önem arz ediyor. İşini seven, kurumumu benimseyen çalışma arkadaşlarımız, şüphesiz etkin ve kaliteli hizmet noktasında liderlik edeceklerdir. Eğitmenimize ve katılımcılarımıza teşekkür ediyorum. Daha güzel bir Melikgazi için birlikle çalışmaya devam edeceğiz.' dedi.