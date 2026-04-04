AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti. Ercan, 'Uçak inerken hangi Avrupa şehrine indik diye düşündüm' sözleriyle Kayseri'ye övgü yağdırırken, Başkan Büyükkılıç kadınların toplumdaki rolüne ve şehir vizyonuna dikkat çekti.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bir dizi program ve toplantıya katılmak üzere Kayseri'ye gelen AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan'ı Büyükşehir Belediyesi önünde çiçeklerle karşıladı. Karşılamanın ardından ikili ve beraberlerindeki heyet, belediye bahçesinde hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra başkanlık makamına geçti.

Başkan Büyükkılıç, ziyarette yaptığı konuşmada şunları söyledi: 'Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın olmazsa olmaz gördüğü kadın kollarımızın genel başkanı olarak Kayseri'mize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Çok değerli milletvekilimiz Ayşe Hanım başta olmak üzere buna vesile olan tüm kardeşlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuya verdiği önemi biliyoruz. Kayseri'de de bu doğrultuda il başkanımızla, kadın kolları başkanımızla, milletvekillerimizle ve tüm teşkilatımızla el ele vererek gayretlerimizi sürdürüyoruz.'

Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin şehircilik vizyonuna da değinerek, 'Kayseri'miz belediyeciliği ile ön planda olan bir şehir. Şehrimizi geleceğe hazırlama yönünde tecrübeli, samimi ve gayretli ekibimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz' dedi.

Başkan Büyükkılıç'a emeklerinden dolayı teşekkür eden AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan ise Kayseri'ye dair izlenimlerini şu sözlerle ifade etti: 'Hoş bulduk. Öncelikle bu güzel karşılamanız için hem de Kayseri'ye yapmış olduğunuz tüm emekleriniz için teşekkür ediyoruz. Kayseri'ye uçak inerken, yukarıdan baktığımızda da aşağı indiğimizde de acaba hangi Avrupa şehrine indik diye düşündüm. Şehrimizi böyle bir çehreye kavuşturduğunuz için emeklerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum.'

Ercan, şehirdeki uyum ve ekip ruhuna dikkat çekerek, 'Sizlerin gayreti çok önemlidir. Sizlerle birlikte tüm ekibinize, tüm teşkilatımıza teşekkür ediyoruz. Tüm bu icraatlar birlik, beraberlik ve uyum içerisinde olursa gerçekleşir. Kayseri'de de bunun en güzel haliyle gerçekleştiğini gördük, çok mutlu olduk. Allah razı olsun' diye konuştu.

Kadınların rolüne ilişkin mesaj veren Ercan, 'Bacıyan-ı Rum'un merkezi olan Kayseri'de buna yakışır bir şekilde gelmemiz gerekiyordu. Üreten, yöneten, dönüştüren kadınlarla birlikte ekonomi toplantısı zirvesi planladık, öğleden sonra da bunu gerçekleştireceğiz. Kadınların sayısını ekonomide artırma hedefimiz var. Kayseri'de bu sayının hiç az olmadığını duydum, bu da bizi ayrıca memnun etti. Bu organizasyonda emeği olan Kayseri Milletvekilimiz Ayşe Böhürler'e de teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Ziyaretin en dikkat çeken unsurlarından biri ise Başkan Büyükkılıç'ın Ercan'a takdim ettiği özel eser oldu. Başkan Büyükkılıç tarafından hediye edilen tablo, Kayseri'nin köklü tarihine ve sanat geleneğine gönderme yapan özgün bir çalışma olarak öne çıktı. Eser, Selçuklu döneminin önemli yapılarından Sahabiye Medresesi'nin taç kapısındaki taş işçiliğinden ilham alınarak tasarlandı. KAYMEK öğrencileri tarafından hazırlanan tablo, siyah kadife kumaş üzerine uygulanan özel bir teknikle oluşturuldu. Kadife zemin üzerine yerleştirilen taş süslemeler, medresenin taç kapısındaki geometrik ve bitkisel motifleri birebir yansıtacak şekilde işlendi.

Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleşen bu ziyaret, yerel yönetim ile teşkilat yapısı arasındaki uyumunu bir kez daha gösterdi.