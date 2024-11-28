İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde "Nitelikli Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis" suçlarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen "SİBERAĞ-10" operasyonlarında hesaplarında 225 milyon lira işlem hacmi bulunan 48 şüpheli yakalandığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Siberağ-10 operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştı.

Yakalanan şüphelilerin; sosyal medya platformları üzerinden yatırım vaadi ile dolandırıcılık yapmak, internet ortamında ikinci el eşya ilanı, tatil paketi, uçak bileti ve konaklama hizmetleri adı altında reklam oluşturarak vatandaşlarımızı dolandırmak, sosyal medya platformları üzerinden yasa dışı bahis teşviki ve oynanması yönünde reklam paylaşımı yapmak suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1861997778286661855

Operasyonlarda hesaplarında 225 milyon lira işlem hacmi bulunan 48 şüpheli yakalanırken, 23'ünün tutuklandığını, 17’si hakkında adli kontrol kararı verildiğini duyuran Bakan Yerlikaya, diğerlerinin işlemleri devam ettiğini söyledi. Operasyonlar sonucu ruhsatsız tabanca ve av tüfeği, çok sayıda bilgisayar, telefon, taşınabilir bellek ve banka/kredi kartı ele geçirildiği kaydedildi.