Türkiye’nin en prestijli uluslararası spor organizasyonlarından biri olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 60. yılını büyük coşkuyla kutlayacak. Dünyaca ünlü takımların ve bisikletçilerin pedal çevireceği tarihi organizasyonun efsanevi rotası belli oldu.ANKARA (İGFA)- T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 60.yılında 27 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek.

Dünyaca ünlü takımların ve bisikletçilerin pedal çevireceği bu tarihi organizasyonun efsanevi rotası açıklandı.

8 etaptan oluşan 60.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Akdeniz’in turkuaz kıyılarından başlayıp Ege’nin tarihi ve doğal güzellikleriyle dolu rotasında ilerleyerek İzmir’de son bulacak. Toplamda 1.153 kilometrelik, 8 günde toplam 15.898 m tırmanış içeren zorlu parkur, bisiklet tutkunlarını ve sporseverleri nefes kesen mücadelelere tanık olmaya davet ediyor.

Uluslararası Bisiklet Birliği’nin (UCI) Avrupa Turları takviminde yer alan ve Türkiye’nin “ProSeries” kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 27 Nisan Pazar günü Antalya’dan başlayıp 4 Mayıs Pazar günü İzmir’de sona erecek.

Marmaris-Akyaka etabının sona ereceği “Kıran” tırmanışı ve “Aydın” ilk kez etap finişine ev sahipliği yapacak. Marmaris-Akyaka (Kıran) etabı “Kraliçe Etap” olacak. Sprint ve zirve finişleri ile her etapta farklı sportif özelliklere sahip bisikletçilerin öne çıkacağı rotası ile Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 60.yılında dev konvoyu ile geçtiği her yerde festival coşkusu yaşatacak.

1963 yılında Marmara Turu olarak başlayan, 1965 yılında uluslararası nitelik kazanarak 1966 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı himayelerine alınan, Türk bisikletinin gelişimine katkı sağlayan ve dünya bisikletinde önemli bir yeri ve marka değeri olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR), dünyaca ünlü bisiklet takımlarını Türkiye’nin doğal ve tarihi güzellikleri içinde ağırlamaya devam edecek.

CUMHURBAŞKANLIĞI TÜRKİYE BİSİKLET TURU 60. YIL PARKURU:

1. Etap: 27 Nisan Pazar Antalya- Antalya (132 km)

2. Etap: 28 Nisan Pazartesi Kemer- Kalkan (167.4 km)

3. Etap: 29 Nisan Salı Fethiye- Marmaris (175.9 km)

4. Etap: 30 Nisan Çarşamba Marmaris - Akyaka (Kıran) (115.4 km)

5. Etap: 1 Mayıs Perşembe Marmaris - Aydın (151 km)

6. Etap: 2 Mayıs Cuma Kuşadası - Selçuk (Meryemana) (161.4 km)

7. Etap: 3 Mayıs Cumartesi Selçuk - Çeşme (144.2 km)

8. Etap: 4 Mayıs Pazar Çeşme - İzmir (105.7 km)