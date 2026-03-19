Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla Türkiye'nin farklı ülkelerdeki büyükelçiliklerine yeni isimler görevlendirildi.
ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar kapsamında, Türkiye'nin çeşitli ülkelerdeki büyükelçiliklerine yeni atamalar gerçekleştirildi.
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin ilgili maddeleri doğrultusunda yapılan atamalara göre, El Salvador Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Letonya Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Şule Öztunç görevlendirildi.
Letonya Cumhuriyeti nezdindeki büyükelçiliğe Protokol ve Diplomatik İşlemler Genel Müdürü Ahmet Cemil Miroğlu atandı.
Öte yandan, Malezya Büyükelçisi Emir Salim Yüksel Kolombiya Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne, Mesut Özcan ise Kamboçya Krallığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği görevine atandı.
Söz konusu atamalarla yeni büyükelçilerin görev yapacakları ülkelerde Türkiye'nin ikili ilişkilerine katkı sağlaması bekleniyor.