Terazi Burcu olmak için ise 23 Eylül 22Ekim tarihleri arasında doğmak gerekir.

Bu tarihler'de dünyaya gelen kişi Terazi Burcu oluyor.

Terazi Burcu olmak için ise 23 Eylül 22Ekim tarihleri arasında doğmak gerekir.

Terazi dengedir haksızlığa asla gelemezler herkese eşit davranırlar. Terazi Burcu insanı asla kolay kolay sinirlenmezler nazik yapıya sahiptirler ama fazla zorlandığı taktirde nezaketini kaybederler.

19 EKİM'de Dünya'ya gelen kişi yine Terazi ama yükselen burcu birbirinden farklı olabilir. Yükselen burcu öğrenmek için doğum yeri ve doğum saatini de bilinmesi gerekir. Yükselen burç da en az kişinin kendi burcu kadar önem taşımaktadır.

TERAZİ BURCU kişiler bir konu hakkında mutlaka enine boyuna düşünürler. Olaylar hakkında denge kurmadan asla karar vermezler. Terazi burcu yaşamında ilişkilerinde daima dengeli olurlar. Aşırı derece meraklı Teraziler başkalarının hatlarına da müdehale edebilirler.

GÜNEŞ TUTULMASINDA TERAZİ!!

Güneş Tutulmasının başkahramanı Terazi.....ilşkiler,evlilşklet ilgili gündemler Teraziler için. Alacakları eğitimler kariyerlerine önemli ışık tutacak. Aile ile ilgili krizler, iletişim ler, değişim dönüşümler yaşayabilirler. Ev değişimi taşınma gündemlrtinde yer alabilir💙🌸