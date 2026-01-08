Manisa'da toplu ulaşımda dijital dönüşüm başlıyor. 8 Ocak itibariyle kart tabanlı sistemden hesap tabanlı sisteme geçilirken, Manisa Kart mobil uygulaması, QR kodla biniş, 4G bağlantılı yeni validatörler ve anlık otobüs takibiyle yolculara daha hızlı ve kolay bir ulaşım dönemi sunacak.

MANİSA (İGFA) - 8 Ocak itibariyle devreye alınacak yeni altyapı, Manisa Kart mobil uygulaması, QR kodla biniş, 4G bağlantılı validatörler ve anlık otobüs takibi gibi yeniliklerle yolculara daha hızlı ve kolay bir ulaşım dönemi sunacak.

VALİDATÖR, SÜRÜCÜ PANELLERİ VE DOLUM CİHAZLARI DEĞİŞİYOR

Toplu taşıma araçlarında 10 yıldır kullanılan validatör ve sürücü panellerinin de değişeceği uygulama ile bağlantı hızı da 2G'den 4G'ye yükselecek. Kart okuma hızının artacağı yeni sistemde sesli uyarı mesajları da olacak. Kart dolum noktalarındaki cihazların da yenileneceği sistemde maksimum 650 lira olan yükleme miktarı 10 bin liraya kadar çıkacak. Ayrıca, Manisa Kart'ı, kredi kartı veya QR kod okuyuculu telefonu olmayan vatandaşlar için de bayilerde tek binişlik bilet basılabilecek.

DAHA TEKNOLOJİK VE DAHA HIZLI

Yeni sistemi hakkında bilgi veren MANULAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Engin Ermiş, 'Manisa'mıza müjdeli bir haber vermek istiyoruz. 10 yıldır toplu taşıma araçlarında kullandığımız elektronik ücret toplama sistemini 8 Ocak Perşembe günü itibariyle Manisa'mıza yakışır, çağımızın teknolojisine uygun hale getiriyoruz. Mevcut sistemdeki validatörlerimizi, sürücü panellerimizi ve sistemlerimizi değiştiriyoruz. Validatörlerimiz çok eski ve 2G hızına sahipti. Bağlantı hızını 4G'ye çıkartarak daha hızlı kart okuma sistemine sahip olacağız. Yeni sistem ile kart okumaması veya mükerrer basışlar gibi problemlerin önüne geçmiş olacağız' dedi.

'DİJİTAL KARTIN YANI SIRA FİZİKİ KARTIN KULLANIMI DA DEVAM EDECEK'

MANULAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Engin Ermiş, yeni sistemin çağın teknolojisine uygun olduğunu belirterek, 'Kart okumama veya mükerrer basış gibi sorunlar ortadan kalkacak. Dijital kartın yanı sıra fiziki kart kullanımı da devam edecek. GPS sistemiyle otobüsün nerede olduğunu anlık öğrenmek mümkün olacak' dedi.

'İSTANBUL'DAN SONRA BİR İLK'

MANULAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Engin Ermiş, dolum noktalarındaki cihazların yenilendiğini ve yükleme limitinin 650 liradan artırıldığını açıkladı. Kredi kartı veya Manisa Kartı olmayan vatandaşlar için tek seferlik bilet basılabileceğini belirten Ermiş, bayilerin kar payının da yükseltildiğini söyledi. Tüm yazılım ve saha operasyonlarının MANULAŞ tarafından yürütüleceğini ifade eden Ermiş, 'Bu dönüşümle Türkiye'de İstanbul'dan sonra bir ilki gerçekleştiriyoruz' dedi.