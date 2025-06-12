Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, işletmelerin verimlilik projelerini teşvik etmek amacıyla düzenlediği 2025 Verimlilik Proje Ödülleri için başvuruların 30 Haziran’a kadar uzatıldığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye’nin rekabet gücünü artırmak ve ekonomiyi verimlilik odaklı, sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak hedefiyle her yıl düzenlediği Verimlilik Proje Ödülleri için başvuru süreci devam ediyor.

Sanayi ve hizmet sektörlerindeki işletmelerin verimliliği artıran yenilikçi projelerini desteklemeyi amaçlayan ödüller, bu yıl da büyük ilgi görüyor.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 Verimlilik Proje Ödülleri için son başvuru tarihi güncellendi.

İşletme ve kamu kategorilerinde başvurular, http://vpo.sanayi.gov.tr adresi üzerinden 30 Haziran 2025 saat 23:59’a kadar yapılabilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ödüllere gösterilecek ilgi için şimdiden teşekkür ederek, tüm başvuru sahiplerine başarılar diledi.