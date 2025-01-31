2024 yılında sektörlere göre Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE)'nde en yüksek değişim aylık bazda veteriner hizmetlerinde, yıllık bazda ise yüzde 101,09 artışla bilgi hizmetlerinde öne çıktı. H-ÜFE yıllık yüzde 49,07, aylık ise yüzde 0,65 artış gösterdi.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin Hizmet Üretici Fiyat Endeksi'ni yayımladı.

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) yıllık yüzde 49,07 arttı, aylık yüzde 0,65 artış kaydetti.

H-ÜFE 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,65 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 49,07 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,07 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 67,06 artış gösterdi.

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 40,30 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 53,20 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 62,14 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 47,82 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 60,26 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 56,49 artış gerçekleşti.

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 0,61 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 1,17 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 0,60 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 1,50 azalış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 0,55 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 1,0 artış gerçekleşti.