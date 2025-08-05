Farklı siyasi partilerden 200’ün üzerinde eski bakan ve milletvekili, Milli Egemenlik Platformu ile bir araya gelerek yeni anayasa tartışmalarına ilişkin bir bildiri yayımladı. Bildiride, “Yargının Türk Milleti adına mahkûm ettiği katillerle ortaklaşarak anayasa değişikliği girişimleri, TBMM’nin tarihine kara leke düşürür” denildi. İhtiyacın yeni anayasa değil, hukuk devleti ve adil yönetim olduğu vurgulandı.ANKARA (İGFA) - Farklı siyasi partilerden 200’den fazla eski bakan ve milletvekili, Milli Egemenlik Platformu üyeleriyle birleşerek, yeni anayasa tartışmalarına yönelik bir bildiri yayımladı.

Bildiride, anayasa değişikliği girişimlerinin Türk Milleti’nin çıkarlarına aykırı olduğu ve mevcut sorunların çözümünün hukuk devleti ve adil yönetimle mümkün olduğu belirtildi.

“İHTİYAÇ YENİ ANAYASA DEĞİL, HUKUK DEVLETİ”

Bildiride, ekonomik kriz, emeklilerin açlık mücadelesi, enflasyon, çiftçilerin üretim zorlukları ve gençlerin işsizlik gibi sorunlara dikkat çekilerek, “İnsanımızın ihtiyacı yeni anayasa değil, hukuk devleti ve adil yönetimdir” ifadeleri kullanıldı.

TBMM üyelerinin kurucu meclis olmadığını, anayasa değişikliklerinin mevcut anayasanın usullerine ve milletvekili yeminine uygun yapılması gerektiği vurgulandı.

“ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ AÇIKÇA ANLATILMALI”

Bildiride, anayasa değişikliği önerilerinin içeriğinin ve gerekçelerinin şeffaf şekilde açıklanması talep edildi.

“Türk Milleti’nin çıkarlarına aykırı, bölücülüğe ve teröre taviz veren değişiklikler, TBMM’nin tarihine kara leke düşürür” denilerek, değişikliklerin toplumda karşılık bulmayacağı ve millet iradesini yansıtmayacağı belirtildi. Ayrıca, son yerel seçim sonuçlarının iktidarın TBMM’deki çoğunluğuyla uyumsuz olduğu ifade edildi.

Bildiride, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu değerlerine, devletin bağımsızlığına, milletin birliğine ve hukukun üstünlüğüne vurgu yapıldı. Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nin keyfiliğe yol açtığı, kuvvetler ayrılığını ortadan kaldırdığı ve yargının siyasi muhalefete karşı kullanıldığı eleştirildi.

“Vatan ve milletin kaderi tek kişinin iradesine terk edilmiştir. Bu sistemi tahkim edecek değişiklikler ülkeyi dönüşü olmayan mecralara sürükler” uyarısı yapıldı.

Bildiri, “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” diyerek, halkın birleştirilmesi ve adaletin sağlanması çağrısıyla sona erdi.